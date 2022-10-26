شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد بركات "زئبقى" الأهلى حول الشائعات لانتصارات وألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” في حكاية اليوم قصة النجم محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى صنع تاريخاً حافلاً بالنجاحات على مدارمسيرته الكروية، سواء مع المارد الأحمر أو المنتخب الوطنى فهو لاعب اجتمع على موهبته جميع النقاد والمحللين.

ويعد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

كان بركات محط أنظار كبار الأدية مما دفع الأهلى والزمالك للدخول في صراع للفوز بخدماته تألقه مع الإسماعيلى واحترافه فى العربى القطرىولكن رست سفينة بركات في الأهلى بترشيح من البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء فى مطلع موسم 2004، وبمجرد انتقال الزئبقى إلى الأهلى، بدأت الشائعات تؤكد أن الفريق الأحمر تعاقد مع "التروماى" وخسر ما دفعه بالتعاقد مع لاعب قد انتهت صلاحيته، ووجوده لا يفيد أى فريق.

ولم يرد بركات وفضل الصمت حتى فجر القنبلة داخل الملعب وتألق بل وفى موسمه الأول قاد الفريق للحصول على بطولة الدورى دون هزيمة واحدة، وبعدد تاريخى من النقاط، وكون مثلث الرعب مع النجمين عماد متعب و تريكة، ثم بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2005 وكان الزئبقى هدافاً لهذه البطولة برصيد 6 أهداف، واستطاع أن يحصل على أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC 2005)، وأحسن لاعب محترف داخل القارة السمراء 2005 أيضا، كما تم ضمه للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006 التى استضافتها وفازت بلقبها مصر، قبل أن يحصد جميع الألقاب مع الأهلى "23" بطولة بواقع الدورى "8"، السوبر المحلى "6"، كأس مصر "2"، دورى أبطال إفريقيا "4"، السوبر الإفريقى "3".

سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003".

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه، وفى 12 يونيو 2013 أعلن محمد بركات اعتزال الكرة نهائياً