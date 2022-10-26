شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لربع نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة الفوز على بطلة كازاخستان أنجلينا رومانوفيسكا في دور ثمن النهائي لمنافسات تحت 19 عاما ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الحالى.

وتمكنت هنا جودة من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11-9 و 11-7 و 11-7.

وبتلك النتيجة تصل هنا جودة لدور ربع النهائي وتواجه البطلة المصرية سارة الحاكم في المباراة التي ستقام اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرا.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.