شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمباراة السوبر أمام الأهلى فى الإمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، لوضع خطط وترتيب الأوراق إستعدادا لمواجهة الأهلى فى لقاء السوبر المحلى على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات يوم الجمعة المقبل.

ويرصد ”الخليج 365” كيف يخطط فيريرا للقاء السوبر فى التقرير التالى :



تخصيص فقرات لركلات الترجيح تخصيص فقرات لركلات الترجيح

قرر البرتغالى فيريرا تخصيص فقرة تدريبية للاعبين على تسديد ركلات الجزاء قبل المواجهة القوية أمام غريمه التقليدي الأهلى.



برنامج تأهيل لمصطفى شلبى برنامج تأهيل لمصطفى شلبى

فيما وضع فيريرا برنامج تأهيلى خاص لمصطفى شلبى صانع ألعاب الزمالك القادم من إنبى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أجل الإستعانة بخدماته خلال مباراة الأهلى فى السوبر المحلى.



برنامج خاص لتجهيز عبد الشافى وأكينولا برنامج خاص لتجهيز عبد الشافى وأكينولا

وضع فيريرا برنامج خالص محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك والبنيني سامسون أكينولا مهاجم الأبيض بعمل تدريبات خاصة بالجري حول الملعب، خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي لتجهيزهما للقاء الأهلي المقبل.





فقرات تكتيكية على سرعة رد الفعل

كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع جهازه المعاون لشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران الفريق، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب.

وركز الجهاز الفني في التدريبات التكتيكية على سرعة رد الفعل بالكرة عن طريق استخدام بعض الحواجز، بالإضافة إلى بعض الجونب الخططية.