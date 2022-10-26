شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 مواجهات جمعت فاركو وحرس الحدود قبل لقاء اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل نادي فاركو مواجهاته داخل ملعبه بالدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره حرس الحدود بالجولة الثانية من المسابقة، الخامسة مساء اليوم الاربعاء بستاد الإسكندرية.

يدخل فاركو اللقاء باحثًا عن انتصاره الأول بالدوري، بعد تعادله الجولة الأولى مع البنك الأهلي بملعب الأخير 1-1، بينما حرس الحدود خسر من فيوتشر بهدفين دون رد.

يقود فاركو فنيًا المدرب البرتغالي نونو ألميدا، بينما حرس الحدود الصاعد حديثًا يقوده فنيًا أحمد أيوب.

التقى الفريقان 8 مرات 6 بدوري القسم الثاني انتهت بفوز فاركو مرتين وتعادل مرة و خسر 3 مباريات ، ولقاءين بكأس مصر فاز فيهم حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية.

تاريخ مواجهات الفريقين:

دوري القسم الثاني:

- موسم 2016 / 2017 : لقاء الذهاب تعادل 0-0 ، لقاء الإياب فوز حرس الحدود 3-1

- موسم 2017/2018 : لقاء الذهاب فوز فاركو 1-0 ، لقاء الإياب فوز حرس الحدود 2-0

- موسم 2020/2021 : لقاء الذهاب فوز فاركو 1-0 ، فوز حرس الحدود 2-1

كأس مصر:

- موسم 2017/2018 : انتهى الوقت الأصلي 1-1، فاز حرس الحدود بركلات الترجيح 5-4

- موسم 2020/2021 : انتهى الوقت الأصلى 0-0 ، فاز حرس الحدود بركلات الترجيح 4-3