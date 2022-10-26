شكرا لقرائتكم خبر عن المديونيات تهدد مشاركة اللاعبين فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بأنه حال التأخر أو عدم سداد المديونيات بالموعد المحدد يوم 2 نوفمبر المقبل لن يتمكن الاتحاد من استخراج كارنيهات اللاعبين، وبالتالى عدم الأحقية فى المشاركة بمباريات الموسم الجديد.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالالتزام بالشروط العامة الواردة من وزارة القوى العامة بشأن تشغيل الأجانب من أجل استخراج تصريح عمل للمحترفين فى الأندية.