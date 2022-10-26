شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطبق اللائحة على محمود علاء بعد طرده أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تطبيق اللائحة على محمود علاء مدافع الفريق، بشكل مبدئى لحين الإعلان عن عقوبته كاملة، بعد طرده فى مباراة الداخلية الماضية فى الجولة الثانية من الدورى العام، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثنائية نظيفة، وذلك لانفعاله على الحكم الأمر الذى تسبب فى طرده وحرمان الفريق من جهوده فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وكشف مسئولو الاتحاد السكندرى أن لقطة محمود علاء لم تعجبهم خصوصاً أنه لاعب كبير وتهمهم صورته لكنهم فضلوا عدم التحدث مع اللاعب عقب المباراة، لاسيما أنه يمر بضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ولديه طموح في العودة إلى المنتخب عبر بوابة سيد البلد.

فى سياق مختلف فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على "دلفى" الذى يلعب في دورى الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله محمد الصباحى، في إطار استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى مباراة "دلفى" بالبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة وتوصيل رسالة لهم بعدم وجود فرق بين الأساسي والبديل، وأن الجميع سيحصل على فرصته شرط بذل مجهود مضاعف في التدريبات.

ومنح الصربى زوران اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس على أن يعود سيد البلد للتدريبات الجماعية غدا الخميس ليستكمل استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.