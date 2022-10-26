شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ مارسيل كولر غدًا للحديث عن السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غدا الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة كأس السوبر المصرى.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ويتحدث خلاله كولر عن المباراة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد شوقى عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبو ظبى الدولى وكان فى استقبالها عدد كبير من جماهير النادى الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبو ظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول بالإمارات في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب العين الذي يبعد نحو 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

وقبل انطلاق مران الأهلي يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة.