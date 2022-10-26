الامارات | شكوك حول مشاركة هالاند ضد ليستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحوم الشك حول مشاركة النروجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في مباراة نهاية الأسبوع ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب مدربه بيب غوارديولا.

واستُبدل المهاجم الفتاك بين الشوطين في مباراة سيتي وبوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني غوارديولا، عقب المباراة: «كنا مرهقين جدًا. عانى هالاند قليلا من الحمى قبل المباراة، جواو أيضًا. تعرّض إرلينغ لضربة صغيرة في قدمه ولهذا السبب لم يلعب في الشوط الثاني، لكنه عاد ليجري بشكل طبيعي».

وفي غياب هالاند، أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتعادل أوصل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 ملتحقاً ببطل إنجلترا.

ويحل سيتي على ليستر السبت ضمن الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثاني وراء أرسنال. وسجل هالاند 17 هدفاً في 11 مباراة في الدوري بعد انضمامه من دورتموند الصيف الماضي.