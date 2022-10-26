بعد أنباء عودته لـ الزمالك.. بن شرقي ينشر فيديو جديد

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإمارتي، فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهر بن شرقي في الفيديو داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك بعد تداول أنباء عن اقترابه من العودة لـ نادى الزمالك.

وفي وقت سابق، كشف أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن إمكانية أشرف بن شرقي، إلى الدوري المصري مجددا.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، كتب أحمد صالح قائلاً: "بن شرقي اجتمال كبير نشوفه تاني في مصر".

وفي السياق، كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تواصل أشرف بن شرقي مع مسئولي نادي الزمالك من أجل العودة من جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"،: "ما تردد عن تواصل أشرف بن شرقي مع مسؤولي الزمالك لا أساس له من الصحة واللاعب هيكمل الموسم مع ناديه بن شرقي لم يتواصل مع أي مسؤول في الزمالك".

وأضاف نجم القلعة البيضاء السابق: "الزمالك عنده 5 أجانب حاليا لكن لو تواصل بن شرقي مع مسؤول في الأبيض للعودة أعتقد أن مرتضى لن يمانع لأن اللاعب خرج من الباب الكبير ولم يرحل بأزمة حتى يرفض مجلس الإدارة عودته".

وانضم بن شرقي إلى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، وعدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة القلعة البيضاء للتجديد.