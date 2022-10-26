شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينتظر البرتغالى فيريرا مع الزمالك حال التتويج بكأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك على موعد مع دخول تاريخ القلعة البيضاء حال قيادة الزمالك للتتويج بلقب السوبر المحلى أمام الأهلى الجمعة المقبل.

ويلتقى الزمالك فى السابعة مساء الجمعة المقبل، مع الأهلى على استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المحلى.





الأكثر تتويجا مع الزمالك

يبحث البرتغالى فيريرا عن لقبه الخامس مع الزمالك، ليكون أكثر مدرب أجنبى يحصد بطولات مع الزمالك على مر التاريخ، وتخطى ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك، الذى حصل كل منهما على 4 ألقاب فقط وهو نفس ألقاب فيريرا حتى الآن.

ونجح البرتغالى فيريرا فى حصد 4 ألقاب مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبى الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022، بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021.

فى المقابل، نجح أتوفيستر فى التتويج بلقب الدورى المصرى وببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس لأول مرة فى تاريخ الزمالك وبأول بطولة للسوبر المصرى، وكأس مصر.

بينما حصد كابرال مع الزمالك دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى والسوبر الأفريقى وكأس السوبر المصرى.