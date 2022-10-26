شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ديانج يغيب عن الأهلى 6 أسابيع.. وعبد المنعم مصاب بكسر فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية، بينما يعانى محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر من كسر فى الأنف ويحتاج لجراحة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأشعة أثبتت إصابة ديانج بتمزق فى العضلة الخلفية وليس مجرد إجهاد أو شد بسيط".

ويضيف شوبير: "ديانج سوف يغيب عن الأهلى فترة تتراوح من 4 لـ 6 أسابيع كاملة وهى فترة طويلة تؤكد أن العدو الأول للمارد الأحمر هو الإصابات وكلنا ثقة فى عمرو السولية فى أن يسد الفراغ الذى سيتركه ديانج في مباراة السوبر وكذلك مباريات الدورى".

وتابع شوبير: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلى سيخوض لقاء السوبر ويجرى بعده جراحة كسر فى الأنف سوف تبعده عن الملاعب فترة طويلة أيضاً، وقد يجد الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف أنفسهما أساسيين فى المباريات المقبلة بعد ابتعادهما عن الملاعب فترة طويلة".