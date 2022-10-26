شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف منافسات نهائى الآنسات فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف، اليوم، منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، التى تقام باستاد القاهرة، حيث تقام مباريات الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات واستكمال باقى المباريات حتى النهائيات.

وتحصل الفرق على راحة غدا من المنافسات، على أن تقام يوم الجمعة منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور الـ16.

وسيكون جدول مباريات البطولة بعد انتهاء الراحة على النحو التالى:-

السبت 29 أكتوبر :

- انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات.

- استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.

الأحد 30 أكتوبر :

- إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 حتى المباريات النهائية.