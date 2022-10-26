شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض اليوم مرانه الأول فى الإمارات على ملعب العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم، مرانه الأول فى الإمارات؛ استعدادًا لمباراة كأس السوبر المصرى أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العين الذى يبعد نحو 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبو ظبى الدولى، وكان فى استقبالها عدد كبير من جماهير النادي الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبو ظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

ويستعد الأهلى لخوض مواجهة كأس السوبر المصرى أمام الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.