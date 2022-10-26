شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لمدافع الإسماعيلى بسبب شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هاشم مدافع النادى الإسماعيلى لأشعة لتحديد موقفه بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى المران الأخير، الذى سبق مواجهة غزل المحلة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الدراويش قد خسر فى أول جولتين أمام الأهلى وغزل المحلة، بينما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتى فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الثالث والرابع من عمر المسابقة المحلية، لأجل غير مسمى.

جدير بالذكر أن مسابقة الدورى الممتاز قد تم إيقافها لما يزيد عن ثلاثة أسابيع طبقاً لقرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وعقد الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، اجتماعاً مطولاً مع عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق، ويتطلع المدرب الإسبانى لعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحفيزهم وحثهم على استعادة الثقة سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والمضى قدماً نحو الارتقاء بمركز الفريق بجدول مسابقة الدورى المحلى.