شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 3 مدربين يحصدون العلامة الكاملة بعد أول جولتين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت شرارة المنافسة على لقب الأفضل مبكراً في مسابقة الدوري العام، حيث نجح 3 مدربين فقط من أصل 18 مدرباً في حصد العلامة الكاملة مع فرقهم بعد أول جولتين من عمر المسابقة المحلية رقم 64.

واصل فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، تألقه مع القلعة البيضاء، بعدما قاد الفريق لحصد انتصارين متتاليين، بعد الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة فاز أيضاً على سيراميكا في الجولة الثانية ليتصدر جدول المسابقة مبكراً بفارق الأهداف.

كما قاد كولر المدير الفني للنادي الأهلي، القلعة الحمراء، إلى حصد انتصارين متتاليين في الدوري أيضاً بعد الفوز في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف نظيف، ثم كرر نفس النتيجة في الجولة الثانية على حساب أسوان، ليقود فريقه إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.

أمام الصربي زوران مانولوفيتش، فقدم أوراق اعتماده سريعاً إلى جماهير زعيم الثغر، التي عانت على مدار المواسم الماضية من حالة عدم الاستقرار الفني وتراجع مستوى الفريق، غير أن الاتحاد بات له شكل مميز مع المدرب الصربي ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بعد أول جولتين، حيث فاز في المباراة الأولى على أسوان في عقر داره بهدف نظيف، قبل أن يفوز بثنائية نظيفة في الجولة الثانية على الداخلية ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري.