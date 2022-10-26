شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة للاعبى الفريق فى فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك على كأس السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة الدكتور محمد شوقى، عضو مجلس إدارة النادى، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبو ظبى الدولى وكان فى استقبالها عدد كبير من جماهير النادى الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفنى واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبو ظبى إلى فندق الإقامة فى مدينة العين التى تستضيف مباراة السوبر المصرى على استاد هزاع بن زايد.