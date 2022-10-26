شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات اليوم استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في مدينة العين الإماراتية اليوم الأربعاء استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد، في المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني لتقديم عرض قوي من أجل حصد لقب السوبر المصري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر نسخة.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج التحضير لموقعة السوبر المصري خلال تواجده بالإمارات من حيث موعد التدريبات الجماعية والجرعات التدريبات التي ينوي تطبيقها لرفع لياقة اللاعبين البدنية والجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها من أجل تنفيذها في مباراة السوبر المصري، لاسيما بعد دراسة الزمالك جيدا.

ويرغب الأهلي في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة مارسيل كولر بعد الفوز في المباريات الأربع الماضية ضد الاتحاد المنستير التونسي ذهابا وإيابا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى الإسماعيلي وأسوان في مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.