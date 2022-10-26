شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تخصيص فقرة تدريبية للاعبين على تسديد ركلات الجزاء قبل المواجهة القوية أمام غريمه التقليدي الأهلى في السوبر المحلى المقرر إقامته بعد غدا على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات وهى البطولة التي نالت استحسان الجميع خلال الفترة الأخيرة وتلقى نسب مشاهدة عالية من جانب الجماهير المصرية المتواجدة بالإمارات .

كان الزمالك وصل إلى مدينة دبى الإماراتيه بالأمس على متن طائرة خاصة على أن يقوم اللاعبين بالإستراحة في الفندق الخاص بهم في إطار سياسة الجهاز الفني على وضع سياج من السرية على معسكر الفريق قبل هذه المباراة الهامة التي يسعى فيها الجهاز الفني لمواصلة العروض الطيبة وحصد اللقب تلو الأخر من أجل العودة للدورى بمعنويات مختلفة .

وفضل الزمالك السفر مبكرًا للإمارات، من أجل خوض تدريبين يومى الأربعاء والخميس، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل خوض اللقاء، الذى سيحدد بطل السوبر المحلى ، بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق بداية من الحصول على بطولة كأس مصر من نسخته الماضية والتأهل لدور الثمانية من نفس البطولة خلال العام الحالي ، وتحقيق لقب الدورى للعام الثانى على التوالي في نسخته الأخيرة ، بالإضافة للصعود لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .