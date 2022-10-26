عامر حسين يكشف حقيقة خطاب الأهلي بشأن زي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، على الأخبار المتداولة بشأن طلب الأهلي ارتداء الزمالك زي معين، مشيرًا أن الزمالك تظلم ضد عقوبة فيريرا.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي": "الأهلي لم يرسل أي خطابات لاتحاد الكرة أو رابطة الأندية تفيد بارتداء الزمالك زي معين في كأس السوبر".

وأكمل عامر: "الاجتماع الفني قبل المباراة سيتم تحديد خلاله ألوان القمصان، والزمالك في هذه المباراة هو صاحب الأرض، وبالتالي هو من سيرتدي زيه الأساسي".

وأشار: "سبب تأجيل مباراة بيراميدز مع الزمالك، هو وجود مباراة لبيراميدز في الكونفدرالية في نفس التوقيت يوم 2 نوفمبر، والعودة يوم 9، لذا استغلينا هذا ووضعنا مباراة الزمالك وإنبي في ذلك التوقيت".

وأكمل: "الزمالك أرسل تظلم لرابطة الأندية ضد عقوبة فيريرا، ولم يتم النظر به حتى الآن، والعقوبة مالية فقط، ولا توجد أي إيقافات على المدرب البرتغالي".

الجدير بالذكر أنه انتشر خلال الساعات الأخيرة خطاب مزيف من الأهلي، يفيد بطلبه عدم ارتداء الزمالك الزي الأزرق، خلال لقاء السوبر.