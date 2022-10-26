صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد آياكس بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة آياكس، في إطار دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "thisisanfield" والمهتمة بأخبار ليفربول، فإن يورجن كلوب سيقوم بثلاث تغييرات عن مباراة نوتنجهام فورست والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (1-0) يوم السبت الماضي.

وسيعود ترينت ألكسندر أرنولد إلى تشكيل الفريق بدلاً من جيمس ميلنر والذي قاد الجبهة اليمنى في المباراة الأخيرة.

وسط الملعب سيشهد ظهور قائد الفريق جوردان هندرسون ليكون على حساب كورتس جونز.

التغيير الثالث سيشهد عودة داروين نونيز لقيادة الهجوم على حساب روبيرتو فيرمينو.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بطريقة (4-4-2) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت - فابيو كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى قبل إقامة مباريات الجولة الخامسة كالتالي: نابولي (12 نقطة) - ليفربول (9 نقاط) - آياكس (3 نقاط) - جلاسكو رينجرز (دون نقاط).

ويحتاج ليفربول إلى تحقيق نقطة واحدة من مباراة آياكس من أجل الوصول لدور الـ16، في المقابل ليس أمام بطل هولندا سوى الفوز فقط من أجل إنعاش أماله نحو التأهل.