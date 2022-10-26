جدول مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات النارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديدًا ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

البداية في إيطاليا، حيث يستضيف إنتر ميلان الإيطالي منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي وعينه على الفوز من أجل ضمان الصعود رسميًا وتوجيه ضربة إلى برشلونة والذي يسعى للحصول على هدية من بطل التشيك.

وعلى ملعب "كامب نو" يستضيف برشلونة منافسه بايرن ميونيخ في قمة نارية.

ويخرج ليفربول لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي، وهنا يحتاج "الريدز" لنقطة واحدة من أجل ضمان التأهل للدور التالي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان × فيكتوريا بلزن.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

كلوب بروج × بورتو.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

آياكس × ليفربول.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

نابولي × جلاسكو رينجرز.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبروتس اكسترا 1.

برشلونة × بايرن ميونيخ.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

اينتراخت فرانكفورت × مارسيليا.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

توتنهام هوتسبير × سبورتنج لشبونة.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

الدوري المصري

فاركو × حرس الحدود.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.