شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يواصل كتابة التاريخ باسمه بعد فوز باريس سان جيرمان أمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، محاولاته من أجل تحقيق الأرقام القياسية الفردية وكتابة اسم له في تاريخ كرة القدم وتحديدا مع فريقه الفرنسي ليكون أحد أساطير هذا النادي.

مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز هام بدوري أبطال أوروبا

وواصل مبابي محاولاته من أجل رفع عدد أهدافه مع باريس سان جيرمان خاصة بعد الفوز أمس بمباراة الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين ليتصدر بذلك صدارة ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا.

واستطاع مبابي أمس تسجيل ثلاثة أهداف بالإضافة إلى تسجيله هدفين في شباك يوفنتوس وهدف وحيد في مرمى بنفيكا ليتصدر لائحة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

إضافة إلى ذلك، فقد نجح مبابي في رفع رصيده التهديفي إلى 187 هدفا بقميص باريس سان جيرمان في كل البطولات ليصبح قريبا من صدارة هدافي باريس سان جيرمان على مدار التاريخ والذي يتصدر قائمتها إدينسون كافاني برصيد 200 هدف.

أما على المستوى القاري، فأصبح مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ببطولة دوري الأبطال برصيد 33 هدفا بفارق 3 أهداف عن كافاني لاعب باريس سان جرمان السابق والذي سجل 30 هدفا، فيما سجل نيمار زميله في الفريق 22 هدفا.