شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يخرج عن صمته ويثير الجدل حول أسباب خسارة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لهزيمة صادمة أمام لايبزيج الألماني أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كورتوا يكشف أسباب خسارة ريال مدريد

ومن جانبه، كشف النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية صباح اليوم، عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة التي تعرض لها الفريق الملكي أمس بشكل مفاجئ للجميع.

وقال كورتوا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لم نكن جيدين اليوم وقدمنا مباراة سيئة، أعقتد أنه كان ينقصنا العديد من الأشياء أبرزها الحدة والكثافة في اللعب".

وأكمل:"إذا كان هناك شخصا متعبا، فلا يمكن أن يتحمل المسؤولية، وبصفتي حارس مرمى ريال مدريد، فأرى أننا افتقدنا العديد من الأشياء".

واردف نجم ريال مدريد:"استقبلنا هدفين من ركلات ركنية وهذا شئ يجب أن نحسنه وحذرنا أنشيلوتي بالفعل بسبب هذا الأمر وخسرنا مواجهات فردية كثيرة داخل الملعب".

وأختتم قائلا: "الفريق يحتاج إلى الراحة والتركيز من أجل مواصلة المشوار واللعب بكل قوة أمام جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز وبطريقة مختلفة".

ترتيب ريال مدريد عقب الخسارة من لايبزيج

يذكر أن بهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عن النقطة العاشرة بصدارة ترتيب المدموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، فيما ارتفع رصيد لايبزيج للنقطة التاسعة في المركز الثاني وقبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.