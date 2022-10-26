أبرزها قمة برشلونة وبايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 26 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ويستضيف برشلونة الإسباني فريق بايرن ميونخ الألماني في أقوى مواجهات اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يواجه ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم العربي المصري محمد صلاح، فريق أياكس أمستردام الهولندي.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

فاركو× حرس الحدود- الساعة 5 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج × بوروتو- الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إنتر ميلان× فيكتوريا بلزن - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

نابولي × جلاسكو رينجرز - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

أياكس× ليفربول - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أتلتيكو مدريد× باير ليفركوزن - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

برشلونة × بايرن ميونخ - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت × مارسيليا - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

توتنهام هوتسبير × سبورتنج لشبونة- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium