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أبرزها قمة برشلونة وبايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 26 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023.

ويستضيف الإسباني فريق بايرن ميونخ الألماني في أقوى مواجهات اليوم ضمن منافسات بطولة .

كما يواجه الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم العربي المصري محمد صلاح، فريق أياكس أمستردام الهولندي.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

فاركو× حرس الحدود- الساعة 5 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج × بوروتو- الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إنتر ميلان× فيكتوريا بلزن - الساعة 6:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

نابولي × جلاسكو رينجرز - الساعة 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

أياكس× ليفربول - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أتلتيكو مدريد× باير ليفركوزن - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

برشلونة × بايرن ميونخ - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت × مارسيليا  - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

توتنهام هوتسبير × سبورتنج لشبونة- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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