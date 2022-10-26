شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يدرس مواجهة الزمالك فى السوبر بثلاثة لاعبين فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر اللعب بثلاثي في وسط الأهلي خلال مباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، من أجل تأمين منطقة الوسط، وفرض السيطرة والاستحواذ على منطقة المناورات، في ظل صعوبة المباراة باعتبارها أمام غريمه التقليدي، من أجل تسهيل مهمة الفريق الأحمر في حسم المباراة لصالحه.

ويفكر مارسيل كولر المدير الفني في اللعب بالثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ومعهم محمد مجدي أفشة أو أحمد نبيل كوكا لاسيما مع صعوبة لحاق اليود يانج بموقعة السوبر، وهو ما سيظهر خلال التدريبات التي سيخوضها الفريق الأحمر في الإمارات قبل خوض لقاء السوبر المصري ووضع الخطة المناسبة لهذه المباراة الصعبة.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.