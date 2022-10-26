شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بنظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء والموافق 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وستنقل أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ الألماني ضمن مقعد في التأهل لدور الـ16 بينما يسعى برشلونة إلى تفادي خطر الهبوط إلى الدوري الأوروبي كما حدث معه النسخة الماضية.