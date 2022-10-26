شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. الأوليمبى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 6 نقاط منفردا بعد تحقيق الفوز فى أول جولتين، حيث يعد الفريق الوحيد الذى حقق الانتصار فى الجولتين.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم

1 الأوليمبى 6 نقاط

2 بلدية المحلة 4 نقاط

3 بروكس ورك 4 نقاط

4 طنطا 4 نقاط

5 دكرنس 4 نقاط

6 الهلال بالضبعة 4 نقاط

7 المنصورة 4 نقاط

8 أبو قير للأسمدة 3 نقاط

9 المجد 3 نقاط

10 سبورتنج نقطتين

11 جمهورية شبين نقطة

12 بايونيرز نقطة

13 الحمام نقطة

14 نبروه بدون نقاط

15 كفر الشيخ بدون نقاط

16 المصرى بالسلوم بدون نقاط

ويسعى فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد لمواصلة صدارة المجموعة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى، عندما يستقبل فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، فى مباراة ستشهد ندية قوية بين الفريقين.

ويسحل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ضيفا على فريق سبورتنج العاشر الذى يمتلك نقطتين من تعادلين، فى مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض.

وتستكمل باقى المباريات فى نفس التوقيت بين أبو قير للأسمدة مع بروكسى، وطنطا مع جمهورية شبين، كفر الشيخ مع المصرى بالسلوم، بايونيرز مع الحمام، الهلال بالضبعة مع المجد، وأخيرا دكرنس مع نبروه.