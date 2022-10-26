شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التونسى سيف الدين الجزيرى يعد هو الأقرب لقيادة هجوم الزمالك في مباراة السوبرأمام الأهلى بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه في المباراة الأخيرة للفريق أمام سيراميكا وإحرازه للهدف الأول الذى فتح به المباراة ، بينما سيكون للبنينى سامسون أنيكولا وقت خلال أحداث الشوط الثانى خاصة وأنه يجيد الإلتحام مع المدافعين واستطاع إحراز هدف في أول ظهور له مع الفريق في الجولة الأولى للدورى عندما قطع الكرة من أحد مدافعى سموحه وسددها بقوة محرزا الهدف الثانى لفريقه

في شأن مختلف يدرس فيريرا اللعب بثلاثى دفاعى خلال تلك المباراة خوفا من إحراز هدف في البداية يربك حساباته بعدما نجحت التجربة في لقاء سيراميكا الأخير والأقرب لها محمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد ومن خلفها مصطفى الزنارى على أن يقود حمزة المثلوثى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح في الجانب الأيسر ، بينما سيقود إمام عاشور الجبهة اليسرى ومعه محمد أشرف روقا وسيد نيمار في الجبهة اليمنى وأحمد سيد زيزو في الجبهة اليسرى وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى .