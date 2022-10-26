شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه اليوم حرس الحدود فى ختام الأسبوع الثانى من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد الإسكندرية فى إطار ختام منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط حرس الحدود أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويسعى البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لفاركو، لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلى الماضية، ويطمح أن يتعلم اللاعبون من تلك الأخطاء وتفاديها خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى أعلى مستوى فنى وزيادة الانسجام بين اللاعبين، كما درس فريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث، كما حذر لاعبيه من انتفاضة فريق حرس الحدود.

فى المقابل، عقد أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بنسيان مباراة فيوتشر والتركيز على حصد نقاط مباراة فاركو، وحرص أيوب على تخفيف الضغوط عن اللاعبين قبل مواجهة فاركو، ببث روح الثقة فيهم وثقته التامة فى قدرتهم على ردة الفعل وإثبات أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار وهو الهدف الأول للفريق هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من: محمد سعيد "شيكا" فى حراسة المرمى، عزمى غوما ورامى صبرى وعبد الله بكرى وأحمد عبد العزيز "مودي" وأحمد صغيرى فى خط الدفاع، أحمد البحراوي، محمود حمادة، كينجسلى سوكارى فى خط الوسط، أحمد شريف ومحمد زكريا "شيكا" فى الهجوم.

فى المقابل من المتوقع أن يضم تشكيل فريق حرس الحدود كلا من:

محمد فوزى فى حراسة المرمى، مؤمن عوض، محمود بن والى، إسلام عبد الله، أحمد شديد قناوى فى الدفاع، أحمد فيلكيس، مصطفى جمال، أحمد داوودا، وجيه عبد الحكيم فى الوسط، محمود أبو جودة، محمود عبد الله فى الهجوم.