شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يصحح أخطاء المنتخب الأولمبي فى إيسواتيني قبل مواجهة 30 أكتوبر الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تصحيح أخطاء مباراة الفراعنة مع إيسواتيني في ذهاب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية، والتي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ووصل المنتخب أول امس الاثنين وخاض مرانه الاول عقب العودة على الاسكندرية امس الثلاثاء ووضح التركيز على اللاعبين لحسم التأهل للدور الثالث من التصفيات.

ويسعى ميكالي لمعالجة ظاهرة اهدار الفرص في المنتخب، والتي حرمت المنتخب الأولمبي من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة الذهاب، بعد اصطدمت الكرة بالعارضة والقائم في مناسبتين، وأضاع اللاعبون جملة من الفرص أمام مرمى المنتخب الإيسواتيني.

وأبدى المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، عدم رضاه عن التعادل مع منتخب إيسواتيني سلبيا اليوم في ذهاب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، استنادا على أن المنتخب الوطني الأولمبي الأخطر والأكثر استحواذا على الكرة والأقرب للفوز ولكن الحظ لم يحالف اللاعبين، مؤكدا أن فريق إسواتيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم جرأة هجومية ولكن لاعبونا كانوا الأفضل من كل الوجوه.

وقال البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن أولمبي الفراعنة يمتلك جيلا رائعا، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف وأكثر من ذلك ولكن الحظ عاند احفاد الفراعنة ، قائلا: "هذه هي المباراة الرسمية الأولى لنا، والثالثة مع المنتخب بشكل عام وأعتبرها بداية رائعة خارج الديار ووسط جمهور المنافس، تحية للاعبينا الذين واجهوا صعوبات فى الرحلة الطويلة ومشاكل اللعب على نجيل صناعي، أدعو جمهور مصر للحضور فى لقاء العودة بالإسكندرية والقادم أفضل بكثير".