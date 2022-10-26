شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى فى التمرير قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة أمام أسوان بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، من أجل تفادي تكرار هذه الأخطاء في مباراة السوبر المصري، خاصة أخطاء التمرير والتركيز لدى اللاعبين، وهو ما اشتكى منها المدرب السويسري بعد المباراة.

ويرغب كولر في تصحيح هذه الأخطاء خشية من تكرارها في مباراة السوبر المصري، في ظل رغبته في تقديم عرض قوي والعودة للاستحواذ على الكرة واللعب من لمسة واحدة ونقل الكرة الصحيح، مع التنبيه على لاعبي الخط الأمامي بضرورة التركيز في إنهاء الهجمة أمام مرمى المنافسين.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.