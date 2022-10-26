شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز مصطفى شلبى استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فيريرا المدير الفنى للزمالك برنامج تأهيلى خاص لمصطفى شلبى صانع ألعاب الفريق القادم من إنبى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أجل الإستعانة بخدماته خلال مباراة الأهلى فى السوبر المحلى المقرر إقامته بعد غدا الخميس على ستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات .

يذكر أن اللاعب لم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن بالدورى وربما يكون مفاجأة فيريرا أثناء المباراة خلال تلك المباراة القوية في ظل القوة التي يتمتع بها اللاعب ودرايته الكبيرة باللعب أمام الغريم التقليدى ونجاحه مع الفريق البترولى خلال الموسم الماضى في التعبير عن نفسه في لقاءات القمة .

وفضل الزمالك السفر مبكرًا للإمارات، من أجل خوض تدريبين يومى الأربعاء والخميس، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل خوض اللقاء، الذى سيحدد بطل السوبر المحلى ، بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق بداية من الحصول على بطولة كأس مصر من نسخته الماضية والتأهل لدور الثمانية من نفس البطولة خلال العام الحالي ، وتحقيق لقب الدورى للعام الثانى على التوالي في نسخته الأخيرة ، بالإضافة للصعود لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .