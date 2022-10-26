شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه المغرب فى قمة منتظرة بنصف نهائى بطولة إفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي مع نظيره المغربي، في الثانية ظهر اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا في موزمبيق.

وتأهل منتخب مصر للشاطئية في وصافة المجموعة الثانية، خلف السنغال، ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على مالاوي وموزمبيق.

وحسمت شاطئية الفراعنة التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.