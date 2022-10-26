شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً لإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف تدريباته داخل معسكره المغلق ببرج العرب، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة، استعداداً لمواجهة إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الخامسة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى، جدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته فى الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، خلال الفترة المقبلة، رغم تعثر الفريق بالهزيمة والتعادل فى أول جولتين من عمر مسابقة الدوري العام.

وعقد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، ونقل الحسيني أبو قمر رسالة خاصة من كامل أبو علي رئيس النادي والذي يتواجد خارج البلاد حالياً، للاعبين والجهاز الفني، أكد من خلالها دعم أبو علي للاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة، كما أعرب أبو قمر عن رضاه عن أداء الفريق أمام بيراميدز، مشيراً إلى ضرورة البناء على الإيجابيات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أل نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.