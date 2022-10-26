شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز ​الأربعاء 26 أكتوبر 20225:00 فاركو - حرس الحدود القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية