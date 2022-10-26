شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.
مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز الأربعاء 26 أكتوبر 20225:00 فاركو - حرس الحدود القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز الأربعاء 26 أكتوبر 20225:00 فاركو - حرس الحدود القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية