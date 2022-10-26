خالد قمر لمصراوي: سعيد باقترابي من تخطي رقم متعب.. وتمنيت مزاملته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى لاعب فريق طلائع الجيش، خالد قمر سعادته بتسجيل هدفي فوز فريقه أمام إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال قمر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء:"تخطيت رقم 73 هدفًا فأنا سجلت فعليًا 80 هدفًا بالدوري ولكن منهم 7 أهداف مع فريق الشرطة لم يُحتسبوا لإلغاء الدوري وقتها واقترابي من تخطي رقم عماد متعب هو شرف كبير لي فهو مثل أعلى وتمنيت أن أزامله في الملاعب".

وسجل نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق عماد متعب 75 هدفًا بمشواره ببطولة الدوري المصري.

وتابع لاعب طلائع الجيش:"سعيد بإحرازي هدفين وحصد ثلاثة نقاط لفريقي، التزمنا بتعليمات المدرب علاء عبد العال والله كلل مجهودنا خلال الفترة الماضية بهذا الفوز، ومشوار الدوري طويل وهذا الموسم هدفنا مركز جيد في بداية الترتيب وليس البقاء فقط في منطقة دافئة".

وأتم خالد قمر تصريحاته بقوله:"الطلائع دعّم صفوفه بشكل جيد قبل انطلاق الموسم وهدفنا في كل مباراة حسم الـ٣ نقاط، ومازلت متمسك بحلم الانضمام للمنتخب وسأسعى دائمًا لتحقيق ذلك ولن أفقد الأمل طالما متواجد داخل الملعب، وأتمنى أن أُنهي الموسم محققًا لقب الهداف".