شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. الأوليمبى والمنصورة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 8 مباريات نارية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بين أبو قير للأسمدة مع بروكسى، وطنطا مع جمهورية شبين، كفر الشيخ مع المصرى بالسلوم، سبورتنج مع بلدية المحلة، الأوليمبى مع المنصورة، بايونيرز مع الحمام، الهلال بالضبعة مع المجد، وأخيرا دكرنس مع نبروه.

ويسعى فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد لمواصلة صدارة المجموعة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى، عندما يستقبل فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، فى مباراة ستشهد ندية قوية بين الفريقين.

ويسحل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ضيفا على فريق سبورتنج العاشر الذى يمتلك نقطتين من تعادلين، فى مباراة ستكون صعبة على أصحاب الأرض.

وتستكمل باقى المباريات فى نفس التوقيت بين أبو قير للأسمدة مع بروكسى، وطنطا مع جمهورية شبين، كفر الشيخ مع المصرى بالسلوم، بايونيرز مع الحمام، الهلال بالضبعة مع المجد، وأخيرا دكرنس مع نبروه.