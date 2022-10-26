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اليوم انطلاق بطولة العالم للكاراتيه بتركيا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للكاراتيه والتى تقام بتركيا فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى، بمشاركة المنتخب المصرى.

 

قائمة اللاعبين فى البطولة تضم كلت من: مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

 

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ويرافقهم سيد نصر نائب رئيس الاتحاد و محمد الحسينى وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد. 

 

بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن و هانى قشطة ، و إبراهيم مجدى ، و سارة عاصم ، و هبة محمد ، و هانى محمود ، أيمن السيد ، و سيد سالم ، مدربين ، و سيد مصطفى ادارى البعثة ، و معد نفسى و أخصائى علاج طبيعى ، و 10 حكام . 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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