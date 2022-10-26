شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تكشف عن شكل كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الخاصة بشركة بريزنتيشن سبورت، عن شكل كأس السوبر والذي سيحصل عليه الفائز من مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السابعة مساء الجمعة المقبل، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى فى المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة إنتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.