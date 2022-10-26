الامارات | السدراني بطل الإمارات في الشطرنج تحت 20 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عمار السدراني، بالمركز الأول تحت 20 سنة، في بطولة الإمارات الفردية للرجال والفئات العمرية، التي اختتمت أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبمشاركة 251 لاعباً ولاعبة. وأضاف السدراني إنجازاً جديداً للإنجازات التي حققها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على جميع الصعد المحلية والعربية والدولية، ويعد السدراني أبرز لاعبي الإمارات في فئته العمرية، بعد الفوز في العديد من البطولات خلال السنوات الخمس الماضية، ما رشحه للوجود في المراتب المتقدمة.