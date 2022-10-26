الامارات | واين روني: دبي الوجهة المفضّلة لي ولأسرتي في جميع أوقات السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، واين روني، أنه من عشاق مدينة دبي، مبيناً أنه يزورها مرات عدة على مدار العام بصحبة زوجته وأبنائهما، مشدّداً على أن الأمن والأمان والأجواء الموجودة في «دانة الدنيا»، تجعلها من أبرز الوجهات المفضّلة بالنسبة له ولأسرته.

وقال مدرب دي سي يونايتد الأميركي في مؤتمر صحافي عُقد، أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة: «إننا نزور دبي باستمرار، ورغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فإننا نأتي إلى هنا باستمرار، لما تتميز به المدينة بأجواء مختلفة في العديد من الأمور، خصوصاً أن مستوى الأمن والأمان، إلى جانب التنوّع الكبير في الأماكن الترفيهية، يجعل أسرتي دائماً تحب المجيء إلى هنا».

وأبدى اللاعب الدولي السابق سعادته برسائل التهاني التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، أول من أمس، مشيراً إلى أنه استمتع بالاحتفالية التي أقامتها له أسرته في دبي بهذه المناسبة بالذهاب إلى أماكن عدة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي أن واين روني سيشارك في النسخة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة الـ13 لجوائز «دبي غلوب سوكر»، إذ يجتمع نجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، مع نخبة من المشاهير والضيوف في مدينة جميرا، قبل ثلاثة أيام من انطلاق كأس العالم 2022. وكشف الدولي الإنجليزي السابق أنه سيخوض معسكر إعداد مع فريقه دي سي يونايتد في دبي، وقال: «سأحضر مع فريقي إلى دبي شهر يناير المقبل لخوض معسكر مدته ثلاثة أسابيع، ونخطط لخوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية خلال هذه الفترة».

ورداً على سؤال حول حظوظ منتخب إنجلترا في المنافسة على لقب كأس العالم 2022، قال: «أرى أن منتخب إنجلترا يسعى إلى الوصول أولاً إلى ربع النهائي على أقل تقدير، بينما أرى أن الفريق قادر على التأهل إلى النهائي، بما يضمه من مجموعة جيدة من اللاعبين».

في المقابل، أكد روني أن منتخب «الأسود الثلاثة» يمتلك البدلاء القادرين على تعويض الغيابات والإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في الفترة الماضية، خصوصاً في مركز المدافع الأيمن.

أما بالنسبة إلى طريقته المفضّلة في التدريب وإذا كان يعتمد على الشدة والصرامة مع اللاعبين أم أنه يفضل أن يرتبط بالود والصداقة معهم، قال: «الشدة مع اللاعبين مهمة، ولكن يجب أن يكون هناك توازن في ذلك الجانب، وأن يكون هناك صداقة بين اللاعبين والمدرب، ما ينعكس بشكل إيجابي على الفريق بشكل عام».

وأشار روني إلى أن كأس العالم 2022 لن تتأثر بمسألة إقامتها في شهر نوفمبر للمرة الأولى في التاريخ، وقال: «لا توجد مشكلة، بالتأكيد هو شيء مختلف أن تقام كأس العالم في هذا التوقيت، إلى جانب بدء الدوريات الأوروبية وتوقفها بصورة لم نتعود عليها حتى تقام مباريات المونديال، ولكن بشكل عام أتوقع أن نشاهد منافسات قوية».