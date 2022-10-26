شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لم نتلق خطابات بشأن ألوان ملابس الزمالك والأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الخطاب المنتشر والمنسوب للنادي الأهلي الذى يطالب فيه بتغيير الزى الخاص بنادي الزمالك في مباراة السوبر المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالإمارات غير صحيح، وتم الترويج له بشكل غير حقيقى.

وقال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية: "لم يصل أى خطابات إلى لجنة المسابقات بشأن اعتراض أحد الأندية على ألوان ملابس الأهلي أو الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة بالإمارات".

وتابع: "الزمالك هو الفريق صاحب الأرض في مباراة السوبر، وفي حالة تعارض طاقمه البديل مع طاقم الأهلي الأساسي فسيكون على الزمالك ارتداء الطاقم الأساسي".

ويترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السابعة مساء الجمعة المقبل، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى فى المباراة السوبر حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة إنتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.