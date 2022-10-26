شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الندرى عقب حمله شارة القيادة للمرة الأولى بغزل المحلة: حلمى منذ الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر أحمد الندرى، لاعب خط وسط فريق غزل المحلة ومنتخب مصر الأولمبى، عن سعادته البالغة عقب حملة شارة قيادة الفريق المحلاوى للمرة الأولى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: "أولا ألف حمد وشكر ليك يا رب، أنا فخور باليوم الذي جاء أن أكون كابتن فريق غزل المحلة الكيان الكبير، هذا حلمي منذ الطفولة، واليوم يتحقق الحلم، شكر خاص لجمهور غزل المحلة العظيم".

ويعد أحمد الندرى من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة السنوات الماضية، والمساهمة بشكل كبير في تطوير الفريق المحلاوى من التواجد في بطولة الدورى المصرى الممتاز، والوصول في بطولة كأس رابطة الأندية للمباراة النهائية في نسختها الأولى.

وكان فريق غزل المحلة فاز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

وأحراز أهداف فريق غزل المحلة كل من أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة الأول بمرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بعدما استغل كرة عرضية من زميله باولن فوافى ليسددها بمرمى أحمد فوزى حارس مرمى فريق الإسماعيلى، بينما عزز جابريل أوريك بالهدف الثانى للفريق المحلاوى في الدقيقة 74 لتأكيد الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بينما قلص الفارق لفريق الإسماعيلى حازم مرسى الدقيقة 85.