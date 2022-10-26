شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك في الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات. موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالكتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء الجمعة القادمة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس. أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرىتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.