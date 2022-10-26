شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: عماد متعب مثلى الأعلى وأتمنى الوصول لنادى المئة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد قمر، مهاجم فريق طلائع الجيش والجونة السابق، أن عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق مثله الأعلى.

وأوضح خالد قمر خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "أتمنى الوصول لنادي المائة هذا الموسم رغم أن هناك 3 سنين من مسيرتي ضاعوا بسبب تعرضي للإصابة في الرباط الصليبي، وسنة أخرى كنت في الزمالك لكن لم أشارك كثيراً، وسعيد دائما بارتباط اسمي باسمه في الاقتراب من نادي المائة".

وأشار خالد قمر أن فريق طلائع الجيش قدم مباراة جيدة أمام إنبي واستحقينا تحقيق الفوز واخترت الانضمام للفريق بسبب قائمة اللاعبين والجهاز الفني، وأثق في قدراتي، قائلا: "لأول مرة أسجل هدف سهل في الدوري وأبلغت اللاعبين بذلك، ولن نتنازل عن المركز الرابع هذا الموسم، خاصة أن لدينا قوام فريق قوى يمكنه اللعب فى البطولات الأفريقية".

وحصد خالد قمر جائزة رجل مباراة طلائع الجيش وإنبى عقب تمكنة من أحراز هدفين فريق طلائع الجيش والمساهمة فى تحقيق الثلاث نقاط.

وكان قاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.