شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: أتمنى تحقيق لقب هداف الدوري مع إنبي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبي، عن سعادته باللعب في الفريق البترولي بالدوري المصري وسط عدد كبير من نجوم الكرة في مصر، قائلا: "سعيد بتواجدي في نادي إنبي واللعب في الدوري المصري، وأتمنى أن نحقق مركزا متقدما بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وتقديم عروض رائعة بالمسابقة".

وقال رفيق كابو خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا: "أتمنى أن أحقق لقب هداف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم مع نادي إنبي بمساعدة زملائي داخل الملعب في الفترة القادمة".

وكان التونسى رفيق كابو تمكن من تسجيل هدفين حتى الآن مع فريق إنبى من خلال المشاركة في مباريتين، حيث تعادل الفريق البترولى من التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى والهزيمة أمام طلائع الجيش. ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة.