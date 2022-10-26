تقارير: اتحاد جدة يتفق مع أحمد حجازي على التجديد لموسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اتفاق إدارة نادي اتحاد جدة، مع المدافع المصري أحمد حجازي لتجديد تعاقده مع فريقه السعودي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة اتحاد جدة اتفقت مع أحمد حجازي على تجديد التعاقد موسمين قادمين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تحاول تجديد عقد اللاعب، قبل دخوله الفترة الحرة له، وذلك في يناير القادم؛ لأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكملت الصحيفة أن الطرفين اجتمعوا قبل فترة التوقف الدولي، واتفقوا على كافة بنود العقد بشكل مبدئي، وذلك بعد الأداء الكبير الذي يقدمه حجازي مع الفريق، وحمله شارة القيادة.

وشارك أحمد حجازي في 54 مباراة مع اتحاد جدة منذ إنضمامه للفرق السعودي، سجل خلالهم 8 أهداف، وحصل على مثلهم إنذارات.