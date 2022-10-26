ملف الخليج 365.. الريال يتكبد خسارته الأولى.. وسيتي يتعثر في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الثلاثاء العديد من الأحداث الرياضية الهامة محليًا وأوروبيًا، ولعل أبرز الأحداث، هي نهاية اليوم الأول من الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت خسارة ريال مدريد حامل اللقب أمام لايبزيج الألماني بثلاثية، وتعادل سيتي ودورتموند وتأهلهم للدور التالي رسميًا.

أبرز الأحداث الرياضية:

ريال مدريد يسقط أمام لايبزيج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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