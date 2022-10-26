يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا برباعية قادت بنفيكا لدور الـ 16

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاث خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإيطالي يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أوروبا.

وتقدم فريق بنفيكا بهدف أول مبكرًا بعد مرور 17 دقيقة ولكن عاد يوفنتوس سريعًا وتعادل بهدف سجله لاعبه مويس كين في الدقيقة 21 قبل أن يعود بنفيكا للتقدم بهدف ثانِ في الدقيقة 28 من ركلة جزاء سددها لاعبه جواو ماريو ثم أضاف رافا سيلفا الهدف الثالث بالدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثلاثية للفريق البرتغالي.

وسجل لاعب بنفيكا رافا سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 50 قبل أن يُقلص يوفنتوس النتيجة بهدفين في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه أركاديوش ميليك وفي الدقيقة 79 عن طريق لاعبه وستون مكيني.

ورفع بنفيكا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته ويحجز بطاقة تأهل لدور الـ 16، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 3 في المركز الثالث ويودع البطولة.

وفاز فريق باريس سان جيرمان بالمجموعة ذاتها بسباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره مكابي حيفا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 متصدرًا مجموعته، فيما يتذيل مكابي الترتيب بـ 3 نقاط.