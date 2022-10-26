ميلان يستغل هدية تشيلسي ويفوز برباعية أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق ميلان الإيطالي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره دينامو زغرب الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميلان بهدف سجله لاعبه ماتيو غابيا في الدقيقة 39 ثم أضاف رفائيل لياو الهدف الثاني بالدقيقة 49 قبل ان يُعزز جيرو تقدم فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 59 بينما سجل في الدقيقة 69 لاعب دينامو زغرب روبرت ليوبيسيتش هدفًا في مرماه.

ورفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في وصافة مجموعته بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما توقف رصيد دينامو زغرب عند النقطة 4 متذيلاً لمجموعته.

وكان تشيلسي قد فاز ضمن منافسات المجموعة ذاتها بثنائية مقابل هدف أمام نظيره ريد بول سالزبورج ليتصدر بـ 10 نقاط ويتوقف رصيف سالزبورج النمساوي عند النقطة 6 في المركز الثالث.