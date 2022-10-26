اخبار الرياضه

ميلان يستغل هدية تشيلسي ويفوز برباعية أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق ميلان الإيطالي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره دينامو زغرب الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميلان بهدف سجله لاعبه ماتيو غابيا في الدقيقة 39 ثم أضاف رفائيل لياو الهدف الثاني بالدقيقة 49 قبل ان يُعزز جيرو تقدم فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 59 بينما سجل في الدقيقة 69 لاعب دينامو زغرب روبرت ليوبيسيتش هدفًا في مرماه.

ورفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في وصافة مجموعته بفارق 3 نقاط عن المتصدر، فيما توقف رصيد دينامو زغرب عند النقطة 4 متذيلاً لمجموعته.

وكان تشيلسي قد فاز ضمن منافسات المجموعة ذاتها بثنائية مقابل هدف أمام نظيره ريد بول سالزبورج ليتصدر بـ 10 نقاط ويتوقف رصيف سالزبورج النمساوي عند النقطة 6 في المركز الثالث.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا